Под Волгоградом нашли пенсионера, пропавшего по пути на кладбище

— В 22:30 на горячую линию поступила заявка о пропаже человека. После этого десять волонтеров выехали на место на нескольких машинах, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Волгоградской области. — С самого начала поисковики работали в плотной связке с полицейскими, которые помогали буквально во всем — оставались на связи даже ночью, делились записями с камер.