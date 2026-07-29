Ученые зафиксировали рост популяции дальневосточного леопарда

Ученые из России и Китая узнали, сколько дальневосточных леопардов живет на территории резервата «Земля больших кошек». Популяция этого редкого хищника выросла в шесть раз за последние 20 лет, всего специалисты насчитали не менее 223 особей. До этого в мире насчитывалось всего 35 леопардов, сообщила пресс-служба ВТБ.
На российской территории заповедника живет 135 диких кошек, около 115 — в Китае. Отмечается, что 27 особей относятся к трансграничным, то есть их фиксировали на территории парков в обеих странах.
Оценка популяции леопарда была проведена учеными нацпарка «Земля леопарда» и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Исследователи отметили, что ключевым показателем здоровья популяции является соотношение полов. У дальневосточного леопарда оно составляет 1,1 к 1 в пользу самок, что говорит о стабильном состоянии популяции.
«ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида — результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России. Природоохранные проекты банка — один из важных элементов нашей стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк “Земля леопарда”, мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», — прокомментировал Петр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.
Дальневосточный леопард.
(Фото: пресс-служба нацпарка «Земля леопарда»).
Дальневосточный леопард считается одной из самых редких в мире крупных кошек. В начале XX века эти дикие хищники заселяли весь Корейский полуостров и северо-восток Китая. На протяжении прошлого века из-за охоты и пожаров популяция леопардов катастрофически сократилась: в начале 2000-х годов в мире насчитывалось лишь 35 диких особей, и вид находился на грани вымирания.
В Приморье появилась первая прабабушка-леопард.
Ранее стало известно, что в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировали первый в истории случай, когда леопард стала прабабушкой. Самка по имени Грация приходится матерью 10 котятам из пяти выводков, потомство она приносила каждые два года.
Такая плодовитость — рекорд за всю историю научных наблюдений за дальневосточными леопардами, а родословная самки стала одной из самых длинных известных науке родословных вида.
«Стоит отметить, что как минимум семь взрослых котят Грации расселились на территории национального парка, один освоился в Китае. На данный момент родословная Грации — одна из самых длинных известных науке — целых четыре поколения», — заявила сотрудница «Земли леопарда» Таисия Марченкова.
Котята дальневосточного леопарда попали в фотоловушку.
Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены детеныши дальневосточного леопарда из заповедника «Земля леопарда». Семья с котятами возрастом 10−12 месяцев самки под номером Leo 156 °F попали в объектив фотоловушку профессионального уровня, установленную фотографом-анималистом Сергеем Горшковым.
Детеныши играли, отрабатывая навыки охотника, и «попробовали на вкус» скрытую лесную камеру, когда изучали незнакомый объект. В публикации отметили, что совсем скоро эти хищники отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь.
Также сотрудники отдела науки «Земли леопарда» составили генеалогическое древо, благодаря которому удалось установить бабушку этих котят — это самка леопарда под номером Leo 113 °F, а их прабабушка — многодетная Leo 37 °F по имени Умка.