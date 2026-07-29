Ученые зафиксировали рост популяции дальневосточного леопарда

Ученые из России и Китая узнали, сколько дальневосточных леопардов живет на территории резервата «Земля больших кошек». Популяция этого редкого хищника выросла в шесть раз за последние 20 лет, всего специалисты насчитали не менее 223 особей. До этого в мире насчитывалось всего 35 леопардов, сообщила пресс-служба ВТБ.