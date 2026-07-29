Бывшим вице-губернаторам Белгородской области запросили 43 года колонии на двоих

Белгородская полиция начала активное расследование хищений при строительстве фортификаций в 2025 году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался на тот момент вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. Буквально через полтора месяца был задержан его коллега Владимир Базаров, который до Белгородской области курировал строительство в правительстве Курской области. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскали порядка 1 млрд руб.