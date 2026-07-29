На празднике первого снопа в Городце показали новые сорта пшеницы

Председатель Заксобрания Евгений Люлин напомнил, что традиция праздновать День снопа была возрождена в колхозе почти 40 лет назад по инициативе руководителя хозяйства. За эти годы маленький сельский праздник превратился в большое событие, на которое приезжают депутаты, министры и селекционеры Российской академии наук, дарящие хозяйству сертификаты на новейшие сорта пшеницы.