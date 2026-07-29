В КЧР до 2030 года обновят все предметные кабинеты в школах

Материально-техническую базу более 850 классов укрепят в школах Карачаево-Черкесской Республики до 2028 года по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщает правительство региона.
В этом году средства направлены на обеспечение 318 кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки. В 2027 году финансирование будет направлено на оборудование около 330 кабинетов математики, информатики, химии и биологии.
Отметим, что в 2025 году финансирование было направлено на оснащение 212 кабинетов предмета основы безопасности и защиты Родины и кабинетов труда.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.