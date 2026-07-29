Почти 5 тыс. многодетных семей Кубани получили краевой маткапитал

«При формировании бюджета края приоритетом для нас остаются социальные обязательства перед жителями, в первую очередь это касается многодетных семей. В 2026 году краевой материнский капитал на третьего и каждого из последующих детей составляет 167 тыс. рублей. Так, с начала года его получили свыше 5 тыс. многодетных семей. Эти средства родители могут использовать для улучшения жилищных условий, газификацию домовладения, медицинской реабилитации и образования детей», — приводятся в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.