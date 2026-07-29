Почти 5 тыс. многодетных семей Кубани получили краевой маткапитал

Краевой материнский капитал на третьего и каждого из последующих детей по нацпроекту «Семья» получили почти 5 тыс. многодетных семей в Краснодарском крае с начала 2026 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
«При формировании бюджета края приоритетом для нас остаются социальные обязательства перед жителями, в первую очередь это касается многодетных семей. В 2026 году краевой материнский капитал на третьего и каждого из последующих детей составляет 167 тыс. рублей. Так, с начала года его получили свыше 5 тыс. многодетных семей. Эти средства родители могут использовать для улучшения жилищных условий, газификацию домовладения, медицинской реабилитации и образования детей», — приводятся в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что материнский капитал на Кубани предоставляют с 2011 года. Выплату можно использовать целиком или по частям. За последние 10 лет ее получили около 55 тыс. многодетных семей.
По информации пресс-службы, в регионе проживает около 97 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 300 тыс. детей. Для них предусмотрено свыше 20 региональных мер поддержки, включая компенсацию части расходов на обучение в учреждениях среднего профессионального образования, оплату жилья коммунальных услуг, бесплатный проезд для школьников и субсидии на газификацию домовладений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.