МЧС: В Нижегородской области загорелась большая конюшня

Пожарные в Нижегородской области тушат крупное возгорание на конюшне. По сообщению МЧС России, предварительная площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
«На момент прибытия первых подразделений происходило горение в помещении сенохранилища. В здании находилось 4 человека, все были эвакуированы. Кроме того, огнеборцы вывели из конюшни лошадей», — сообщили в МЧС России.
В ведомстве показали первые кадры спасения людей и лошадей. К сожалению, большая площадь, охваченная огнем, пока не позволяет взять пожар под контроль.
«Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают 58 специалистов МЧС России и 15 единиц техники», — сказано в сообщении МЧС.