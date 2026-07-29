В подмосковной Дубне состоится ночной легкоатлетический забег

Центром спортивного праздника станет Молодежная поляна, а маршрут пройдет по улицам Векслера, Строителей, Московской и Станционной. Участие в забеге могут принять все желающие старше четырех лет. Для участников подготовили дистанции на выбор — от 300 м до 10 км. Детские забеги начнутся в 19:30, а главный старт состоится в 22:00.