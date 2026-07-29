В подмосковной Дубне состоится ночной легкоатлетический забег

Легкоатлетический забег «Ночная Дубна» состоится в наукограде 1 августа в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Центром спортивного праздника станет Молодежная поляна, а маршрут пройдет по улицам Векслера, Строителей, Московской и Станционной. Участие в забеге могут принять все желающие старше четырех лет. Для участников подготовили дистанции на выбор — от 300 м до 10 км. Детские забеги начнутся в 19:30, а главный старт состоится в 22:00.
«Участники будут бежать в огнях ночного города и создавать по-настоящему волшебную атмосферу. Уже зарегистрировано 100 человек, регистрация продолжается», — рассказала главный эксперт отдела спорта администрации города Мария Алагизова.
Заявку на участие можно подать на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.