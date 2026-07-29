В Туле пытались застрелить разработчика FPV-дронов «Овод»

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. ~Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.~