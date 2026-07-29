В Роскачестве объяснили, почему горячей еде не место в холодильнике

Многие знают, что горячую пищу не следует помещать в холодильник, но не все понимают, почему это важно. Специалисты Роскачества разъяснили, что существует множество правил и рекомендаций по обеспечению безопасности пищевых продуктов.
Чем дольше продукты находятся в охлаждённом состоянии, тем медленнее они портятся. ВОЗ рекомендует отправлять еду в холодильник, когда она перестанет выделять пар, и не оставлять её на столе или плите более чем на два часа. Наиболее опасный температурный диапазон для продуктов — от 5 до 60 . Остывая в холодильнике, еда быстрее выходит за пределы этого диапазона, чем на кухонном столе.
Однако горячая еда в холодильнике может вызвать перегрев компрессора, что особенно опасно для старых моделей холодильников с плохой теплоизоляцией. Современные холодильники более надёжны, но и они могут пострадать. Это связано с тем, что температура внутри холодильника повышается, что может привести к сокращению срока хранения остальных продуктов или их порче.
Чтобы избежать проблем, остужайте горячую еду до комнатной температуры перед отправкой в холодильник, приводит рекомендации специалистов Роскачества «Башинформ». Разложите её по небольшим контейнерам с плотно закрытыми крышками — это поможет сохранить температуру и предотвратить перегрев устройства.