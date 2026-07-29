В Роскачестве объяснили, почему горячей еде не место в холодильнике

Чем дольше продукты находятся в охлаждённом состоянии, тем медленнее они портятся. ВОЗ рекомендует отправлять еду в холодильник, когда она перестанет выделять пар, и не оставлять её на столе или плите более чем на два часа. Наиболее опасный температурный диапазон для продуктов — от 5 до 60 . Остывая в холодильнике, еда быстрее выходит за пределы этого диапазона, чем на кухонном столе.