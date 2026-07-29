В Багратионовске возбудили уголовное дело после гибели рабочего при опиливании деревьев

Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным следствия, утром 23 июля на территории ландшафтного парка в Багратионовске мужчина, привлеченный индивидуальным предпринимателем, выполнял работы по опиливанию деревьев с использованием альпинистского снаряжения.