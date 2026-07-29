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В Багратионовске возбудили уголовное дело после гибели рабочего при опиливании деревьев

Из-за нарушения правил безопасности при работе на высоте рабочий упал на землю.

В Багратионовске возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летнего рабочего во время проведения работ по опиливанию деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По предварительным данным следствия, утром 23 июля на территории ландшафтного парка в Багратионовске мужчина, привлеченный индивидуальным предпринимателем, выполнял работы по опиливанию деревьев с использованием альпинистского снаряжения.

По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при работе на высоте рабочий упал на землю. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как уточнили в прокуратуре Калининградской области, несчастный случай произошел около 10:00 во время работ по опиливанию сухостойных деревьев в рамках текущего содержания территории ландшафтного парка. Надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Багратионовского района.