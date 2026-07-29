Более 22 тыс. жителей Татарстана прошли осмотры в мобильных поликлиниках

Медицинские осмотры в мобильных поликлиниках с начала года прошли свыше 22 тыс. жителей Татарстана, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работа передвижных комплексов отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мобильные поликлиники оснащены диагностическим оборудованием и лабораторией. Там ведут прием акушер-гинеколог, кардиолог, врач УЗИ-диагностики, офтальмолог и другие специалисты — в зависимости от потребностей тех или иных районов.
Специалисты передвижных комплексов уже совершили выезды в 27 районов республики. Всего осмотрено более 22 тыс. человек, у 13% из них впервые выявлены заболевания. На дополнительное обследование направлен каждый третий пациент, а на госпитализацию — 3,5% из числа осмотренных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.