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Более 22 тыс. жителей Татарстана прошли осмотры в мобильных поликлиниках

Специалисты передвижных комплексов уже совершили выезды в 27 районов республики.

Источник: Национальные проекты России

Медицинские осмотры в мобильных поликлиниках с начала года прошли свыше 22 тыс. жителей Татарстана, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работа передвижных комплексов отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мобильные поликлиники оснащены диагностическим оборудованием и лабораторией. Там ведут прием акушер-гинеколог, кардиолог, врач УЗИ-диагностики, офтальмолог и другие специалисты — в зависимости от потребностей тех или иных районов.

Специалисты передвижных комплексов уже совершили выезды в 27 районов республики. Всего осмотрено более 22 тыс. человек, у 13% из них впервые выявлены заболевания. На дополнительное обследование направлен каждый третий пациент, а на госпитализацию — 3,5% из числа осмотренных.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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