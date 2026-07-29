В Ростовском театре им. Горького проведут ремонт за почти 19 млн рублей

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что суд рассматривает обоюдный иск Ростовского академического театра драмы им. М. Горького и ООО «Омега сервис». Суть претензий сторон заключается в договоре подряда, по которому общество должно было отремонтировать лифты в здании театра, однако так и не завершило работы. Компания намерена взыскать с учреждения 31 млн руб. необоснованного обогащения, а театр в свою очередь — 3 млн руб. для демонтажа оборудования.