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Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Новым генеральным директором ФК «Ростов» назначен известный спортивный менеджер Андрей Чайка. Соответствующее решение принял совет директоров клуба. Предыдущий руководитель Игорь Гончаров продолжит работу в команде, но его новая должность пока не называется.

Источник: "Российская газета"

Новым генеральным директором ФК «Ростов» назначен известный спортивный менеджер Андрей Чайка. Соответствующее решение принял совет директоров клуба. Предыдущий руководитель Игорь Гончаров продолжит работу в команде, но его новая должность пока не называется.

В число приоритетных задач нового генерального директора войдут: разработка долгосрочной стратегии, совершенствование управленческой структуры, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности.

«Программа развития ФК “Ростов” будет представлена совету директоров осенью текущего года», — говорится в официальном сообщении клуба.

Андрей Чайка хорошо известен в спортивных и деловых кругах России. Он родился 4 сентября 1976 года в селе Песчанокопском Ростовской области. В юности выступал в молодежных составах клубов Московской области, но карьера футболиста прервалась из-за травмы, и подававший надежды спортсмен ушел в бизнес. В 1997 году он организовал в родном селе футбольный клуб и назвал его в честь своего отца Ивана Платоновича Чайки, который в 1960 — 1970-х годах выступал за местный «Рассвет».

В Песчанокопском была создана инфраструктура для профессионального футбола: тренировочная база, современный стадион «Центральный» на три тысячи мест и гостиница для игроков на 33 номера. В микрорайоне Левенцовском Ростова-на-Дону построена спортивная академия для детей 13 — 17 лет.

Сначала «Чайка» играла в любительских лигах Ростовской области, а 26 мая 2016 года прошла лицензирование РФС. Команда уверенно шла вверх: осенью 2018-го в Кубке России она дошла до 1/16 финала, но в матче с махачкалинским «Анжи» потерпела поражение со счетом 2:1. А в 2019-м она впервые в истории вышла в ФНЛ и стала единственной в стране профессиональной командой из села.

Затем последовала череда скандалов, связанных с договорными матчами. Воронежский областной суд назначил бывшему исполнительному директору «Чайки» Олегу Баяну штраф в 1,3 миллиона рублей, а также на два года запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в области физической культуры и спорта. Результаты команды стали нестабильными. А седьмого июля нынешнего года история клуба в прежнем виде фактически завершилась: коллектив был распущен из-за отсутствия финансирования.

«Чайка» развивалась благодаря моему личному финансированию. Я никогда не говорил об этом публично, потому что считал: главное — не слова, а результат. Моей задачей всегда было развитие клуба, создание условий для детей и молодых футболистов, формирование команды, которой могли бы гордиться наши болельщики.

Мы приняли непростое, но осознанное решение сосредоточить основные усилия на развитии молодых игроков и академии. Именно поэтому в ближайшие годы приоритетом станет профессиональная команда, собранная вокруг наших воспитанников. Она будет выступать на профессиональном уровне и станет следующей ступенью для талантливых ребят, мечтающих попасть в большой футбол", — объяснил свое решение болельщикам Андрей Чайка.

Справка «РГ».

В сезоне-2025 — 2026 ФК «Ростов» набрал 33 очка и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. По данным интернет-сервиса Transfermarkt, на сезон-2026 — 2027 общая стоимость игроков клуба оценивается в 36,2 миллиона евро. Самым дорогостоящим является Сезар Роналдо — 3,5 миллиона евро, Виктор Мелехин — 3 миллиона евро и Умар Сако 2,5 миллиона евро.