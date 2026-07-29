Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Андрей Чайка хорошо известен в спортивных и деловых кругах России. Он родился 4 сентября 1976 года в селе Песчанокопском Ростовской области. В юности выступал в молодежных составах клубов Московской области, но карьера футболиста прервалась из-за травмы, и подававший надежды спортсмен ушел в бизнес. В 1997 году он организовал в родном селе футбольный клуб и назвал его в честь своего отца Ивана Платоновича Чайки, который в 1960 — 1970-х годах выступал за местный «Рассвет».