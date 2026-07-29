В селе Усть‑Кишерть Пермского края обновили культурно-досуговую площадку

Пятый этап благоустройства культурно‑досуговой площадки на улице Комсомольской завершили в селе Усть‑Кишерть Кишертского округа Пермского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
На площадке появились беседки, теневые навесы, перголы с качелями, а также урны и трибуна для зрителей. Общественное пространство стало удобнее для отдыха и проведения мероприятий.
По словам губернатора края Дмитрия Махонина, в этом году в регионе благоустроят 122 объекта: 25 дворов и 97 парков, скверов, набережных и главных пешеходных улиц. Глава Прикамья подчеркнул, что приоритеты выстроены с учетом мнения жителей. В первую очередь обустраивают памятные места и променады, создают многофункциональные спортивные и детские площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.