В селе Усть‑Кишерть Пермского края обновили культурно-досуговую площадку

По словам губернатора края Дмитрия Махонина, в этом году в регионе благоустроят 122 объекта: 25 дворов и 97 парков, скверов, набережных и главных пешеходных улиц. Глава Прикамья подчеркнул, что приоритеты выстроены с учетом мнения жителей. В первую очередь обустраивают памятные места и променады, создают многофункциональные спортивные и детские площадки.