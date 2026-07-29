В Перми начались съёмки детективного триллера «Наследник»

Напомним, в селе Шемети Пермского края также стартовали съёмки комедии «Баба Яга на каникулах». По сюжету Баба Яга приезжает в деревню на день рождения дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Однако Силы Зла портят надежды на спокойный отдых. Ранее сайт perm.aif.ru писал, что сценарист и режиссёр Сергей Четверухин намерен снять в Перми первый в мире подводный мюзикл.