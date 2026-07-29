В Перми начались съёмки детективного триллера «Наследник»

Триллер «Наследник» начали снимать в Перми, сообщает НТВ.
Главный герой — майор полиции Максим Самойлов. Он — сын теневого владельца города Колчедар. Однажды Максим очнулся на месте оформленного в ритуальном стиле убийства невесты своего отца. Из-за удара головой Максим ничего не помнит и становится главным подозреваемым, так как на него указывают улики.
Главные роли в сериале исполняют Артём Крылов, Софья Володчинская, Андрей Смоляков. Крылов известен по съёмкам в сериалах «Тайны следствия» (18+), «Наружное наблюдение» (18+), «Великая» (18+), фильме «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (6+). Он сказал, что ему интересен жанр детективного триллера.
«Открываются одни детали, затем появляются другие, и подозрение переходит на кого-то ещё. Герои соревнуются с обстоятельствами и временем, пытаясь минимизировать количество жертв. В кадре идёт напряжённая внутренняя работа, и это всегда интересно», — уточнил актёр.
Найти себя главному герою «Наследника» помогает его возлюбленная Ирина Слепцова, которую играет Софья Володчинская (сериалы The Телки (18+), «Русская жена» (18+), «Тайны Карениной» (18+). Вместе они пытаются восстановить события роковой ночи, разбираясь в прошлом Максима.
Всего будет снято 12 серий. Режиссёр-постановщик — Степан Коршунов.
Напомним, в селе Шемети Пермского края также стартовали съёмки комедии «Баба Яга на каникулах». По сюжету Баба Яга приезжает в деревню на день рождения дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Однако Силы Зла портят надежды на спокойный отдых. Ранее сайт perm.aif.ru писал, что сценарист и режиссёр Сергей Четверухин намерен снять в Перми первый в мире подводный мюзикл.