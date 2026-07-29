Волгоградскому комику, высмеявшему больницу, дали больше трех лет тюрьмы

По данным суда, Краснобаев приехал в Волжский из Москвы с коноплей, которую заготовил для личного употребления. По прибытии он приобрел мефедрон и грибы, содержащие наркотическое вещество. 19 апреля он был задержан, а наркотики изъяты сотрудниками волжского отдела УФСБ. Ранее он уже отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление.