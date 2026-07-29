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Волгоградскому комику, высмеявшему больницу, дали больше трех лет тюрьмы

Комику Артему Краснобаеву дали больше трех лет тюрьмы за оборот наркотиков.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Суд приговорил волгоградского комика Артема Краснобаева, высмеявшего на телевидении в 2024 году местную больницу, к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима за оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, Краснобаев приехал в Волжский из Москвы с коноплей, которую заготовил для личного употребления. По прибытии он приобрел мефедрон и грибы, содержащие наркотическое вещество. 19 апреля он был задержан, а наркотики изъяты сотрудниками волжского отдела УФСБ. Ранее он уже отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление.

«Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Краснобаев А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе «Макс».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее команда КВН, в составе которой Краснобаев выступил на федеральном канале, показала фото волгоградской больницы со старым ремонтом, сравнив ее со столичными клиниками.