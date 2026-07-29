Профессор Дизен раскрыл план НАТО в Черном море по блокаде

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также обратил внимание на последствия действий российских военных. Он заявил, что удары ВС РФ полностью изолировали Одессу от остальной территории Украины. Потеря черноморского порта, подчеркнул он, в перспективе обернется для Киева катастрофой. Именно через этот хаб шла торговля пшеницей и ввозились критически важные товары, включая оружие.