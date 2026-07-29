Профессор Дизен раскрыл план НАТО в Черном море по блокаде

По словам эксперта, морская блокада, которую Россия установила у берегов Украины, фактически лишила страну выхода к морю. Это создает серьезные проблемы для альянса: затрудняет поставки вооружений и наносит мощный удар по экономике, особенно по экспорту зерна.
«Альянс, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море», — написал Дизен.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также обратил внимание на последствия действий российских военных. Он заявил, что удары ВС РФ полностью изолировали Одессу от остальной территории Украины. Потеря черноморского порта, подчеркнул он, в перспективе обернется для Киева катастрофой. Именно через этот хаб шла торговля пшеницей и ввозились критически важные товары, включая оружие.