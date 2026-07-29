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В Новотроицке Оренбуржья к 1 сентября откроют обновленную школу № 10

Строители уже завершили основной этап внутренних и внешних работ в столовой.

Отремонтированную школу № 10 откроют к 1 сентября в Новотроицке Оренбургской области. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

Строители уже завершили основной этап внутренних и внешних работ в школьной столовой. Там выполнена разводка всех инженерных систем, обновлены стены, установлены новые стеклопакеты и дверные блоки, также отремонтированы кровля и фасад. Параллельно монтируется современное технологическое оборудование для организации горячего питания. Кроме того, подрядчик благоустраивает прилегающую территорию.

После ремонта более 800 детей смогут учиться в комфортных и безопасных условиях.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.