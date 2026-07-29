Для отчима убитого под Калининградом ребенка запросили пожизненный срок

В среду прения продолжили судебный процесс над отчимом убитого ребенка и его женой, матерью мальчика Анастасией Гамма. Прения уже проходили 9 июня, но по ходатайству гособвинения судебное следствие было возобновлено. Суд за это время просмотрел диски с записью разговоров матери с сыном и дочерью, а также изучил информацию с телефонов подсудимых, где они общались друг с другом о детях.