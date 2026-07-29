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В Госдуме призвали руководство Telegram урегулировать претензии со стороны России путём переговоров

Депутат Чепа считает, что мессенджеру не нужно уклоняться от диалога.

Источник: Клопс.ru

Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает в среду, 29 июля, РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал информацию, что ФСБ России объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

«В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности… В этой ситуации руководству Telegram необходимо не уходить от диалога, а сесть за стол переговоров и с российской стороной», — сказал Чепа.

По его словам, Дуров имеет большой опыт взаимодействия с представителями различных государств и спецслужб и хорошо понимает, что деятельность международной компании неизбежно связана с учетом интересов и требований стран, где она работает.

«Если платформа используется в интересах отдельных сил или в ущерб безопасности государства, это должно получать соответствующую оценку», — подчеркнул депутат.

Претензии к Telegram заключаются в том, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют для подготовки и координации терактов и диверсий в России.

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