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Калининград примет всероссийские соревнования по сквошу и серфингу

Турниры пройдут в рамках Спартакиады народов России.

Калининградская область, как и ряд других регионов страны, примет Спартакиаду народов России. У нас в августе пройдут соревнования по сквошу, а в октябре — по серфингу. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала 29 июля в прямом эфире в ЦУР.

— Спартакиада народов России — основное, самое крупное всероссийское событие этого года. Этот старт будет являться отбором на летние Олимпийские игры 2028 года. Семь регионов страны принимают у себя соревнования, — сказала Наталья Ищенко, уточнив, что соревнования по сквошу пройдут в регионе с 20 по 24 августа, а по серфингу — с 7 по 18 октября.

Сейчас формируются сборные различных видов спорта, куда войдут и калининградцы. Это будут бадминтон, бокс, брейкинг, велоспорт, волейбол и пляжный волейбол, дзюдо, синхронное плавание, скалолазание, пятиборье, стрельба из лука, легкая атлетика, плавание и борьба.

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