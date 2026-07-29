Калининград примет всероссийские соревнования по сквошу и серфингу

— Спартакиада народов России — основное, самое крупное всероссийское событие этого года. Этот старт будет являться отбором на летние Олимпийские игры 2028 года. Семь регионов страны принимают у себя соревнования, — сказала Наталья Ищенко, уточнив, что соревнования по сквошу пройдут в регионе с 20 по 24 августа, а по серфингу — с 7 по 18 октября.