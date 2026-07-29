Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: CENTCOM возмутило раскрытие министром обороны Израиля информации об истребителях США

Откровения министра обороны Израиля Исраэля Каца вызвали недовольство Центрального командования США (CENTCOM).

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как сообщил саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на израильского военного, CENTCOM было возмущено тем, что Кац во вторник в интервью похвастался, что в последние недели американские самолеты взлетали с территории Израиля для нанесения ударов по Ирану.

В интервью Кац подчеркнул, что США используют Израиль в качестве плацдарма для расширения своей региональной военной кампании. «Иранцы знают, что самолеты взлетали с территории Израиля. Высокомерная империя, угрожавшая уничтожить Израиль, рухнула», — добавил он.

В CENTCOM сочли слова Каца разглашением секретной оперативной информации об американских истребителях. Израильский источник сообщил Al-Hadath, что после интервью Каца начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир был вынужден извиниться перед командующим CENTCOM Брэдом Купером. Также собеседник сказал, что после откровений Каца Израиль повысил уровень боевой готовности.

В среду израильская газета The Times of Israel поспешила опровергнуть сообщение об извинениях Замира перед Купером. «Сообщение о разговоре между начальником генштаба и командующим CENTCOM не соответствует действительности», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он утверждает, что Замир не разговаривал с Купером после вчерашнего заявления Каца.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше