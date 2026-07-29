СМИ: CENTCOM возмутило раскрытие министром обороны Израиля информации об истребителях США

В CENTCOM сочли слова Каца разглашением секретной оперативной информации об американских истребителях. Израильский источник сообщил Al-Hadath, что после интервью Каца начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир был вынужден извиниться перед командующим CENTCOM Брэдом Купером. Также собеседник сказал, что после откровений Каца Израиль повысил уровень боевой готовности.
В среду израильская газета The Times of Israel поспешила опровергнуть сообщение об извинениях Замира перед Купером. «Сообщение о разговоре между начальником генштаба и командующим CENTCOM не соответствует действительности», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он утверждает, что Замир не разговаривал с Купером после вчерашнего заявления Каца.