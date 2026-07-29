Ремонт детсада в поселке Загорянском в Подмосковье завершат к сентябрю

Капитальный ремонт детского сада при школе № 21 в поселке Загорянском городского округа Щелково Московской области планируют завершить к началу учебного года, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
На площадке работают 32 специалиста. Они устанавливают вентилируемый фасад, строят внутренние перегородки, отделывают помещения и прокладывают кабели электроснабжения. Кроме того, рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории.
Позже в детском саду установят новые мебель и оборудование. Это позволит дошкольникам заниматься в комфортных условиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.