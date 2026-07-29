На Южном Урале с 1 августа пересчитают пенсию 220 тысячам работающих пенсионеров

С 1 августа Отделение Социального фонда России по Челябинской области проведет автоматический перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров, сообщили в пресс-службе ведомства. Увеличение коснется 221,8 тысячи жителей региона — тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности и за кого работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы.
Размер прибавки зависит от официального заработка пенсионера: чем выше доход, тем заметнее будет рост выплаты. Однако максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными коэффициентами. Уточнить накопленное количество баллов можно через выписку из индивидуального лицевого счета, которую легко заказать на портале «Госуслуги».
Управляющий Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева пояснила, что участие граждан в этом процессе не требуется.
«Повышенная пенсия выплачивается уже в августе, по привычному графику через банк или по почте», — сказала Татьяна Бажаева.
Также пересмотрят пенсии по случаю потери кормильца, если на индивидуальный лицевой счет умершего родственника поступили взносы, которые раньше не учитывали при назначении выплаты.
Кроме того, с 1 августа Отделение СФР в беззаявительном порядке скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты для 3,5 тысячи человек. Это связано с подведением итогов инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами. Процент увеличения в этом году окажется выше, чем в прошлом: накопительные пенсии вырастут на 17,3% (в 2025 году было 10,98%), срочные пенсионные выплаты — на 19,32% (в 2025 году — 11,32%).