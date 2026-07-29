На Южном Урале с 1 августа пересчитают пенсию 220 тысячам работающих пенсионеров

Кроме того, с 1 августа Отделение СФР в беззаявительном порядке скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты для 3,5 тысячи человек. Это связано с подведением итогов инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами. Процент увеличения в этом году окажется выше, чем в прошлом: накопительные пенсии вырастут на 17,3% (в 2025 году было 10,98%), срочные пенсионные выплаты — на 19,32% (в 2025 году — 11,32%).