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Движение транспорта ограничат на участках улиц Совнаркомовской и Стрелка на несколько дней

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения.

Источник: Время

В связи с проведением мероприятия с 22:00 31 июля до 07:00 2 августа будет ограничено движение транспорта на улице Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), улице Стрелка (от улицы Совнаркомовская до дома 18 по улице Стрелка) и на автомобильной парковке, расположенной в районе дома № 5 по улице Стрелка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Зону проведения мероприятия можно объехать по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.