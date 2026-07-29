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В Калининградской области задержан 19-летний пособник террористического акта

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина РФ 2006 года рождения. Молодого человека подозревают в преступлении, предусмотренном статьёй 205 УК РФ — «Террористический акт»….

Источник: Янтарный край

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина РФ 2006 года рождения. Молодого человека подозревают в преступлении, предусмотренном статьёй 205 УК РФ — «Террористический акт». По данным ведомства, его противоправная деятельность, связанная с пособничеством террористическому акту, была задокументирована и пресечена.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.