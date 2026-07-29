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ФСБ задержала 19-летнего калининградца по делу о пособничестве теракту

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: KaliningradToday

Расследование продолжается.

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали 19-летнего россиянина, подозреваемого в пособничестве террористическому акту. В ведомстве сообщили, что противоправная деятельность молодого человека была задокументирована и пресечена. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Информация о деталях дела пока не раскрывается.