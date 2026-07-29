ФСБ задержала 19-летнего калининградца по делу о пособничестве теракту

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали 19-летнего россиянина, подозреваемого в пособничестве террористическому акту. В ведомстве сообщили, что противоправная деятельность молодого человека была задокументирована и пресечена. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.