Эксперт оценила, смогут ли Зеленский и Нетаньяху объединить свои войны

Панина обращает внимание, что сегодня интересы Украины и Израиля не совпадают полностью. Ключевые приоритеты Киева — сохранить поставки оружия, систем ПВО, санкционного давления на Россию и вовлеченности США в украинский конфликт. В свою очередь, Нетаньяху добивается свободы действий в иранском вопросе и стремится предотвратить сделку Вашингтона с Тегераном.
Значит, идет выработка не общей стратегии, а две параллельные попытки убедить Трампа в собственной полезности. Украина и Израиль одновременно претендуют на ограниченный набор дефицитных американских возможностей.
Эксперт поясняет, что главной целью Израиля и Украины является готовность США принимать на себя риски эскалации и внутриполитические издержки.
Панина также обращает внимание, что после удара ВСУ по кораблю в Каспийском море возникает опасность превращения Каспия в новый международный театр войны. Последствия этого, предупреждает эксперт, труднопредсказуемы и точно не позитивные.
До сих пор Тегеран был прежде всего тыловым поставщиком для России. После удара по иранскому судну он получает политическое основание стать самостоятельной стороной, непосредственно действующей против Украины.
Киев пытается добиться большей американской заинтересованности, но ценой превращения еще одного крупного государства из косвенного участника войны в прямого противника, резюмирует Панина.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что удары ВСУ по иранским судам приближают Киев и Тегеран к прямой конфронтации.