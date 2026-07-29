Эксперт оценила, смогут ли Зеленский и Нетаньяху объединить свои войны

Зеленский и Нетаньяху пытаются убедить Трампа в своей полезности. Об этом пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале. Эксперт отвечает, смогут ли Израиль и Украина объединить свои войны, и какие угрозы появляются на Каспии после атаки иранского танкера со стороны ВСУ.