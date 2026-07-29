Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценила, смогут ли Зеленский и Нетаньяху объединить свои войны

Зеленский и Нетаньяху пытаются убедить Трампа в своей полезности. Об этом пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале. Эксперт отвечает, смогут ли Израиль и Украина объединить свои войны, и какие угрозы появляются на Каспии после атаки иранского танкера со стороны ВСУ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Панина обращает внимание, что сегодня интересы Украины и Израиля не совпадают полностью. Ключевые приоритеты Киева — сохранить поставки оружия, систем ПВО, санкционного давления на Россию и вовлеченности США в украинский конфликт. В свою очередь, Нетаньяху добивается свободы действий в иранском вопросе и стремится предотвратить сделку Вашингтона с Тегераном.

Значит, идет выработка не общей стратегии, а две параллельные попытки убедить Трампа в собственной полезности. Украина и Израиль одновременно претендуют на ограниченный набор дефицитных американских возможностей.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Эксперт поясняет, что главной целью Израиля и Украины является готовность США принимать на себя риски эскалации и внутриполитические издержки.

Панина также обращает внимание, что после удара ВСУ по кораблю в Каспийском море возникает опасность превращения Каспия в новый международный театр войны. Последствия этого, предупреждает эксперт, труднопредсказуемы и точно не позитивные.

До сих пор Тегеран был прежде всего тыловым поставщиком для России. После удара по иранскому судну он получает политическое основание стать самостоятельной стороной, непосредственно действующей против Украины.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Киев пытается добиться большей американской заинтересованности, но ценой превращения еще одного крупного государства из косвенного участника войны в прямого противника, резюмирует Панина.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что удары ВСУ по иранским судам приближают Киев и Тегеран к прямой конфронтации.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше