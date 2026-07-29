«Закрыл калитку и кроет матом»: как живут дельфины в Нижнем Новгороде

В будний день здесь аншлаг, а по ночам дельфины устраивают собственные концерты без зрителей. Корреспондент «Живем в Нижнем» заглянул за кулисы и выяснил, как артисты ведут себя, когда гаснут софиты, на каком языке говорит с ними тренер и чем платят животным за выступления.
«Главное — любовь к животным».
Тренер и руководитель нижегородского дельфинария Даниил Корчуганов с детства мечтал работать с морскими животным. Отучившись на железнодорожника, он уехал на Черное море и устроился в местный дельфинарий. А в Нижний Новгород попал случайно — приехал в командировку, но в итоге остался на шесть лет.
«Самое главное качество для тренера — это любовь к животным. Все остальное осваивается уже в процессе. Образование, конечно, желательно иметь биологическое, связанное с ветеринарией, зоотехникой или кинологией. Но это не строгое требование», — говорит Даниил.
Рабочий день тренера начинается с десяти утра, но кто-то обязательно остается на ночное дежурство. Бывает, по ночам дельфины устраивают целые шоу. Конечно, не для зрителей, а чтобы просто развлечь себя.
Тренировать дельфинов может человек любой профессии.
Кто тут главный?
Сейчас в нижегородском дельфинарии обитают пятеро дельфинов: 16-летняя Ева, которая считает себя главной, 15-летняя Инди, 13-летний Зем и шестилетняя Искра. Все они приехали из других филиалов: Набережных Челнов, Большого Утриша и Архипо-Осиповки.
«Маленькой нашей звездочке сейчас десять месяцев. Наши подписчики выбрали ей имя Илана — на первую букву имени матери, Инди», — рассказал Даниил.
Кстати, малышка уже вовсю пристает к тренерам, донимает взрослых дельфинов, отбирает игрушки и даже участвует в программе по настроению.
Рядом с дельфинами живут два морских котика и южноамериканская морская львица. Их иногда выпускают в общий бассейн, но животные почти не взаимодействуют.
«На выступлениях дельфины иногда провоцируют морских котиков. Могут залезть на помост, отвлекать, гоняться. Это не агрессия, просто баловство», — рассказывает тренер.
На первый взгляд все дельфины очень похожи, но Даниил различает их без проблем — по глазам, спине, плавнику, хвосту и окрасу.
Маленькая Илана уже активно участвует в шоу.
Дельфиньи хитрости и тренировки.
У дельфинов нет перерыва на сон: эти животные по очереди «отключают» полушария своего мозга и таким образом дают им отдохнуть. А потому они постоянно активничают, даже в свободное время.
«Самец Зем любит провоцировать. Заплывает в изолированную часть бассейна и кроет остальных “блаженным матом” на своем языке. А когда самки начинают на него агрессировать, он закрывает калитку со своей стороны и продолжает. Каждый по-своему прикалывается», — говорит Даниил.
Тренеры общаются с дельфинами с помощью свистков, причем для каждого есть свой. Дельфины не воспринимают человеческую речь, улавливая только высокие частоты. А еще дельфинов учат понимать жесты.
«Обучение для дельфина — это игра. Все зависит от тренера: можно научить чему-то за три минуты, а можно биться над элементом неделю, месяц, год. В среднем, чтобы подготовить полноценную программу, требуется около года», — объяснил Даниил.
На вопрос «кто умнее — дельфин или собака» тренер отвечает так:
«Любое животное умное, если к нему правильно подойти. Собаку можно научить тому, чему дельфина не научишь. Но дельфины, в отличие от собак, могут учиться на подражании. Например, Илана научилась крутить обруч, глядя на маму. Собака собаку не учит».
Бывает, конечно, когда артисты во время выступления отвлекаются на свои дела. В такие моменты остается придерживаться стратегии «улыбаемся и машем» и пытаться привлечь дельфина обратно. Тренер заверил, что это всегда удается.
Рацион у дельфинов довольно обширный. В меню — селедка, скумбрия, мойва, хамса, корюшка, горбуша, кета, кальмар. В среднем взрослый дельфин съедает от 10 до 15 кг рыбы в сутки. Илана еще питается молоком, а рыбу только начинает пробовать. Обычно обитатели дельфинария едят три-четыре раза в день.
«Они меня не очень любят».
В дельфинарии работает ветеринар Элина Русина. Она с Севера, но жизнь занесла ее на Черное море, а потом в Нижний Новгород. В вузе будущих ветеринаров учат работать с коровами и лошадьми, а морских млекопитающих пришлось изучать по пособиям.
«Дельфины меня не особо любят — я тот, кто чаще делает больно», — признается Элина.
Чаще всего дельфины болеют кишечными и респираторными инфекциями. Могут заразиться и от человека, поэтому посетителей просят вытирать ноги и обрабатывать руки. Ветврачи ежедневно наблюдают за дыханием, социальным поведением и ежечасно проводят визуальный осмотр.
Чаще всего дельфины подхватывают кишечные или респираторные инфекции.
Любопытство и мифы о спасении.
Дельфины — невероятно любопытные создания. Они чаще настораживаются, чем пугаются.
«Рядом с дельфинарием как-то меняли трамвайные пути. Дельфины почувствовали вибрации, сбились в кучу и смотрели в сторону работ. Потом привыкли», — вспоминает Даниил.
По словам тренера, истории о том, что дельфины спасают или топят людей, — мифы.
«Я ни разу не видел, чтобы дельфин кого-то спасал или топил. Человек в море — просто интересный объект. Агрессия возможна в дикой природе, если рядом детеныши. Дельфин не опасен, но у них огромная сила, которую они не всегда контролируют», — говорит Даниил.
Иногда люди вредят дельфинам по незнанию. Например, подкармливают чем попало — от вишни до копченостей. С каждым годом в организмах дельфинов все больше микропластика.
«Вносят ли дельфинарии вклад в защиту морских животных? Думаю, да. Афалина занесена в Красную книгу как исчезающий вид в Черном море. Если что-то случится, мы сможем помочь. Мы знаем репродуктивный возраст, умеем определять пол, анализировать здоровье, брать анализы. Пускай нас называют живодерами, но мы делаем свое дело. Мы сохраняем вид, и в случае чего сможем вернуть животных в природу», — ответил Даниил.
Афалина находится в Красной книге России с 2001 года, а запрет на ее промысел действует аж с 1966 года. Тогда численность этих дельфинов составляла более 85 тысяч особей. Последние подсчеты, проведенные в 2019 году, показали, что в Черном море обитает около 41 тысячи особей.
В апреле 2026 году специалисты экологического фонда «Чистые моря» и Института проблем экологии и эволюции РАН начали первое с 90-х годов масштабное исследование популяции китообразных Черного моря: азовки, дельфинов-белобочек и афалин. В течение 2,5 лет ученые будут наблюдать за жизнью этих удивительных животных.
Несмотря на многолетнее изучение, люди знают о дельфинах немного. Можно ли расшифровать их язык, есть ли у них самосознание, почему их поведение бывает противоречивым и сложным — на эти и многие другие вопросы ответов по-прежнему нет. Но, быть может, благодаря ученым и энтузиастам, разгадка ближе, чем когда-либо.