«Закрыл калитку и кроет матом»: как живут дельфины в Нижнем Новгороде

Несмотря на многолетнее изучение, люди знают о дельфинах немного. Можно ли расшифровать их язык, есть ли у них самосознание, почему их поведение бывает противоречивым и сложным — на эти и многие другие вопросы ответов по-прежнему нет. Но, быть может, благодаря ученым и энтузиастам, разгадка ближе, чем когда-либо.