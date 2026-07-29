В РЖД попросили жителей Татарстана сообщать о зацеперах

В пример он привел трагедию, которая произошла 5 мая на станции «Дербышки» — тогда ударило током 14-летнего мальчика, он скончался в больнице. Как позже выяснилось, на эту станцию мальчик приехал с другом. Они оба катались на поездах, зацепившись за вагон. Пока приятели ждали следующий поезд, решили снять видео, как один из них взбирается на поезд. Ребенок залез на зерновоз и был поражен электрическим током. Он упал в междупутье, а друг, испугавшись, убежал.