«Гастроли» Чикатило. Кровавый маньяк убивал детей в Запорожье и Ленинграде

В том же году география преступлений расширилась на юг. 12-летняя Акмараль Сейдалиева сбежала из дома в Алма-Ате и приехала в Ташкент в надежде найти родственников. Одинокую испуганную девочку маньяк приметил на вокзале. Он пообещал накормить её и подвезти на попутной машине до нужного адреса. Вместо этого он заманил ребёнка в заброшенный дом на окраине города, где совершил расправу.