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Два британских самолета-разведчика заметили вблизи российских границ

РИА Новости: два самолета разведки ВВС Британии летают вблизи российских границ.

БРЮССЕЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Два самолета разведки ВВС Великобритании — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — летают вблизи российских границ, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Первый самолет поднялся в воздух с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.15 мск и направился к Черному морю. Затем он пересек акваторию примерно по центру и начал кружить по траектории петли в восточной части моря. По проекциям крайних точек траектории борта находятся российские города Керчь и Геленджик.

Второй британский разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии около 11.00 мск и взял курс на Балтийское море. Впоследствии он сделал несколько кругов над его нейтральными водами в районе Калининграда.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

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