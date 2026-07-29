Два британских самолета-разведчика заметили вблизи российских границ

Первый самолет поднялся в воздух с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.15 мск и направился к Черному морю. Затем он пересек акваторию примерно по центру и начал кружить по траектории петли в восточной части моря. По проекциям крайних точек траектории борта находятся российские города Керчь и Геленджик.