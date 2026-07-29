В Венесуэле спасли пса из-под обломков дома после землетрясения

В Венесуэле удалось спасти белого пуделя, который почти месяц провел под обломками разрушившегося во время землетрясения здания, сообщает The Sun.
Пса по кличке Бейли обнаружили во время прочесывания местности в поисках тел после бедствия, случившегося около месяца назад. Хозяйкой собаки оказалась 11-летняя Виктория, которая вместе с семьей была в эпицентре землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Мать и бабушка ребенка погибли.
Собаку нашли возле тела матери девочки. По мнению ребенка, пес хотел защитить свою хозяйку. «Я буду помнить, как сильно он любил мою маму», — поделилась она.
После спасения собаку, прожившую 29 дней без еды и воды под завалами, госпитализировали. Ветеринары поставили ей внутривенную капельницу. Ожидается, что вскоре она полностью поправится. По словам врачей, ее спасение — настоящее чудо.
Землетрясение в Венесуэле.
В Венесуэле поздно вечером 24 июня произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они вызвали обрушение зданий, домов и жилых построек. В стране также было зафиксировано 609 афтершоков. Подземные толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре. В стране было введено чрезвычайное положение.
В результате катастрофы погибли более 5,5 тыс. человек, 17 тыс. получили ранения, многие числятся пропавшими без вести. Спасательные команды продолжают поиски выживших в Ла-Гуайре. К спасательной операции также присоединяются местные жители, они используют кирки и электромолоты.
Под обломками дома, где нашли собаку, спустя несколько дней после катастрофы был найден живым маленький мальчик, также международные спасательные команды вывезли мать и 18-дневного младенца.
Сообщается, что 30 июня из-под завалов извлекли тело 25-летней модели, которая все еще держала в руках тело своего питомца.
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