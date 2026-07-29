ВТБ оценил рынок криптовалют в десятки миллиардов рублей и готовится к борьбе за клиента

Полноценное функционирование регулируемого крипторынка, по прогнозам ВТБ, начнется в 2027 году, когда заработают ключевые нормы закона, в том числе о лицензировании посредников. На текущий год банки не ожидают значительного материального влияния, сосредоточившись на инвестициях в развитие инфраструктуры. «В этом году пока банки будут инвестировать в проекты по формированию такой инфраструктуры», — резюмировал Пьянов.