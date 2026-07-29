Студентка из Челябинской области создала приложение для поиска могил

Сервис позволяет быстро найти нужное захоронение по разным параметрам: фамилии, имени, отчеству, дате рождения или смерти. Кроме того, в приложении отображается структура кладбищ, прокладывается маршрут до места погребения, есть модуль для публикации и сохранения некрологов, реализована подача и отслеживание заявок на регистрацию захоронений. Для администрации кладбищ предусмотрен отдельный функционал — учёт захоронений и управление данными.