Студентка из Челябинской области создала приложение для поиска могил

Выпускница Троицкого филиала ЧелГУ Яна Золотавина разработала мобильное приложение для поиска мест погребения. Главная аудитория приложения — пожилые люди, которым бывает трудно найти могилу близкого человека, особенно если кладбище большое, а навигация отсутствует.
Сервис позволяет быстро найти нужное захоронение по разным параметрам: фамилии, имени, отчеству, дате рождения или смерти. Кроме того, в приложении отображается структура кладбищ, прокладывается маршрут до места погребения, есть модуль для публикации и сохранения некрологов, реализована подача и отслеживание заявок на регистрацию захоронений. Для администрации кладбищ предусмотрен отдельный функционал — учёт захоронений и управление данными.
Сейчас база данных существует как модель, в неё ещё не загружены реальные сведения. Но даже в таком виде разработка привлекла внимание администрации Троицка. Чиновники рассматривают возможность интеграции сервиса в городскую систему учёта захоронений.
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