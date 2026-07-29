Кровавый маньяк убивал детей в Запорожье и Ленинграде

Работа инженером снабжения на электровозоремонтном заводе позволяла Андрею Чикатило беспрепятственно передвигаться по всей стране. А ещё — скрывать серию жестоких преступлений, растянувшуюся на годы.
29 июля 1987 года в Запорожье маньяк совершил одно из самых трагических убийств — жертвой стал 12-летний Иван Биловецкий. Эта дата стала частью страшной хронологии, которую следствию предстояло восстановить. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
География зла.
По данным следствия, вне Ростовской области Чикатило совершил семь доказанных убийств, которые вошли в официальный судебный приговор. Жертвами стали жители разных регионов РСФСР и союзных республик.
Рабочие удостоверения и билеты, выписываемые предприятием, давали ему возможность беспрепятственно садиться в поезда дальнего следования, не привлекая внимания контролёров. В каждом новом городе маньяк действовал по отработанной схеме: выбирал уязвимых подростков, втирался в доверие под предлогом помощи или заработка, а затем уводил в безлюдные места.
Местная милиция часто не могла связать преступления в единую цепочку. Отсутствие единой базы данных и разрозненность следственных групп играли на руку преступнику.
Одним из самых трагических эпизодов стало убийство 12-летнего Ивана Биловецкого. 29 июля 1987 года в Шевченковском районе Запорожья, недалеко от завода, Чикатило встретил мальчика. Используя привычную тактику, он завязал разговор и под надуманным предлогом заманил жертву вглубь лесополосы.
Оказавшись скрытым от чужих глаз, маньяк нанёс ребёнку удары камнем по голове, а затем совершил нападение с применением ножа. Экспертиза зафиксировала многочисленные ранения в грудь и живот, а также следы сексуального насилия, характерные для почерка извращенца. Также у мальчика были отрезаны половые органы.
Тело Ивана нашли только 31 июля. На месте остались неопровержимые улики и следы борьбы, но выйти на подозреваемого по горячим следам запорожской милиции не удалось. Позже этот эпизод вошёл в официальное обвинительное заключение Ростовского областного суда и стал одной из основ приговора 1992 года.
Поезд и вокзал.
Логистику маньяк выстраивал вокруг железнодорожных узлов. 15 сентября 1987 года в Ленинградской области он познакомился с 16-летним Юрием Терешонком прямо в вагоне поезда. Войдя в доверие, Чикатило выманил подростка на одной из станций под Ленинградом и завёл в лесной массив, где нанёс смертельные ножевые ранения. Это единственное доказанное убийство маньяка в регионе.
В том же году география преступлений расширилась на юг. 12-летняя Акмараль Сейдалиева сбежала из дома в Алма-Ате и приехала в Ташкент в надежде найти родственников. Одинокую испуганную девочку маньяк приметил на вокзале. Он пообещал накормить её и подвезти на попутной машине до нужного адреса. Вместо этого он заманил ребёнка в заброшенный дом на окраине города, где совершил расправу.
Официальный приговор.
Следствию потребовались годы, чтобы собрать разрозненные эпизоды в единую картину. Командировочные листы, графики отъездов и показания коллег по заводу стали ключевыми элементами в построении временной шкалы преступлений.
В 1992 году Ростовский областной суд признал Андрея Чикатило виновным в 52 убийствах, совершённых в период с 1978 по 1990 годы. Маньяку была назначена высшая мера наказания — смертная казнь через расстрел.
В обвинительном заключении отдельно фигурировали эпизоды, совершённые за пределами области. Они подтвердили, что преступник не был привязан к одному региону.