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«Орелстрой» предоставит муниципалитету десять квартир для сирот за 45 млн рублей

МКУ «Жилищное управление города Орла» 28 июля заключило десять контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье предоставит крупнейший застройщик региона ПАО СЗ «Орелстрой». Общая сумма контрактов составляет 45,2 млн руб., а цена каждой квартиры — около 4,5 млн руб. Информацию опубликовали на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

МКУ «Жилищное управление города Орла» 28 июля заключило десять контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье предоставит крупнейший застройщик региона ПАО СЗ «Орелстрой». Общая сумма контрактов составляет 45,2 млн руб., а цена каждой квартиры — около 4,5 млн руб. Информацию опубликовали на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ПАО СЗ «Орелстрой» было основано в Орле в 1992 году. Уставный капитал организации составляет 400,1 млн руб., основной вид деятельности — покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества. Управляющим директором с марта 2022 года является Владислав Гефель. В 2025 году выручка «Орелстроя» выросла почти до 1,5 млрд руб., что в 7,4 раза больше, чем в 2024-м (199,8 млн руб.). Однако компания получила убыток в 457,4 млн руб., тогда как годом ранее ее прибыль составляла 166,5 млн руб.

Срок передачи жилого помещения заказчику составляет 20 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта. Приобретение жилья будет оплачено из городского бюджета.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте этого года совет директоров «Орелстроя» (контролируется «Объединенной домостроительной корпорацией» Александра Рогачева) утвердил новый состав правления компании.