Объем промышленной продукции Ростовской области приблизился к 777 млрд рублей

Несмотря на высокий объем выпуска в денежном выражении, физические показатели промышленности оставались ниже прошлогодних. По итогам января—апреля индекс промышленного производства составил 96,4% к аналогичному периоду 2025 года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых — до 92,3%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — до 94,7%, а также в обрабатывающих производствах — до 96,7%. Рост показал только сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, где индекс промышленного производства достиг 104,5%.