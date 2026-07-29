В Калининграде нашли уникальный янтарь в форме брокколи

На Калининградском янтарном комбинате при ручной сортировке обнаружили уникальный самородок необычной формы. Каплевидный янтарь весом 84 грамма и размером 8 на 8 сантиметров сотрудники прозвали «брокколи» за причудливый вид. С одной стороны камень сохранил сферический натек, с другой — абсолютно плоский след падения. Возраст находки — около 40 миллионов лет, сообщает aif.ru.
Находку обнаружили на этапе ручной сортировки. Сотрудники обратили внимание на необычный внешний вид самоцвета и между собой прозвали его «брокколи». Как пояснили на предприятии, с одной стороны камня сохранился характерный для капли плавный сферический натек, а с другой — янтарь абсолютно плоский. Именно это сочетание делает образец уникальным.
По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 миллионов лет назад. Смола реликтовых сосен стекала по ветвям и под действием силы тяжести приобретала сферическую форму. Если капля падала в воду, она застывала практически в том виде, который приобрела во время падения. В случае с нынешней находкой сценарий был иным: капля упала на землю и поэтому стала плоской с одной стороны, при этом на образце сохранился отпечаток рельефа.
Особый интерес вызывает вес — 84 грамма. Обычно смола стекает небольшими порциями, а здесь виден результат длительного истечения или стекания с крупного скола коры. Ученые отмечают, что такие крупные капли образуются крайне редко: для этого необходимо совпадение нескольких факторов — высокой температуры, обильного смоловыделения и отсутствия механических помех. То, что капля сохранилась и не раскололась при падении миллионы лет назад, можно считать настоящей удачей. Как говорит эксперт, это первый подобный экземпляр в ее практике.
Янтарь занимает особое положение среди драгоценных и поделочных камней. Это вообще не камень в геологическом смысле, а ископаемая окаменевшая смола. По классификации его относят к минералоидам (он не имеет кристаллической решетки) и называют органическим драгоценным камнем, наряду с жемчугом, кораллом и гагатом. Именно поэтому янтарь способен сохранять следы далекого прошлого — в нем находят природные включения и отпечатки, ставшие своеобразными «капсулами времени».
Янтарь используют в ювелирном деле, для декора интерьеров и в декоративно-прикладном искусстве. Ему традиционно приписывают успокаивающее воздействие на нервную систему, способность укреплять иммунитет, облегчать головную боль и боль в горле. В культуре разных народов янтарные украшения воспринимались не только как красивые вещи, но и как магические амулеты, защищающие от недугов и злых духов.
С научной точки зрения, такие образцы представляют собой ключ к реконструкции палеоландшафтов. По следу падения можно определить, на какую поверхность упала смола — влажную землю, песок или корягу. В будущем, если подобные находки систематизировать, геологи и палеоботаники смогут составить более точную картину растительности янтарного леса возрастом в 40 миллионов лет. Каждый такой самородок — это не просто минерал, а документ, в котором записаны температура воздуха, влажность и даже скорость ветра в момент окаменения.
Дальнейшая судьба экземпляра уже определена: его передадут художникам комбината для создания ювелирного изделия. Задача усложняется тем, что здесь нельзя действовать по шаблону — в этом случае форму уже задала природа. Огранка и шлифовка должны быть минимальными, чтобы не уничтожить плоский след падения и сферический натек. Именно эти детали превратят украшение из просто дорогой вещицы в предмет с историей.