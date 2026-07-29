В Калининграде нашли уникальный янтарь в форме брокколи

По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 миллионов лет назад. Смола реликтовых сосен стекала по ветвям и под действием силы тяжести приобретала сферическую форму. Если капля падала в воду, она застывала практически в том виде, который приобрела во время падения. В случае с нынешней находкой сценарий был иным: капля упала на землю и поэтому стала плоской с одной стороны, при этом на образце сохранился отпечаток рельефа.