Бесплатный автобус для паломников запустят в Дивееве

В Дивееве 31 июля и 1 августа для паломников, прибывших на торжества в честь дня памяти преподобного Серафима Саровского, организуют бесплатный автобус. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Транспорт будет курсировать по круговому маршруту: от автопарковки на улице Марагина до центрального входа в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь на улице Октябрьской и обратно.
Время работы транспорта: 31 июля — с 8:00 до 20:00, 1 августа — с 8:00 до 16:00. Автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут.
Ранее в Дивееве для паломников разбили палаточный городок, который сможет вместить 4000 человек.