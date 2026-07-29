Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатный автобус для паломников запустят в Дивееве

Он будет ходить 31 июля и 1 августа.

Источник: Живем в Нижнем

В Дивееве 31 июля и 1 августа для паломников, прибывших на торжества в честь дня памяти преподобного Серафима Саровского, организуют бесплатный автобус. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Транспорт будет курсировать по круговому маршруту: от автопарковки на улице Марагина до центрального входа в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь на улице Октябрьской и обратно.

Время работы транспорта: 31 июля — с 8:00 до 20:00, 1 августа — с 8:00 до 16:00. Автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут.

Ранее в Дивееве для паломников разбили палаточный городок, который сможет вместить 4000 человек.