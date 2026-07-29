В Перми расширили список пассажиров, которые могут ездить со льготой

Студенты вузов и колледжей из России и Беларуси теперь так же могут ездить выгодно. Льгота распространяется на учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Она будет полезна, в частности, волонтёрам, участникам студенческих отрядов и студентам, которые приезжают в Пермь на каникулы. При покупке билета необходимо предъявить действующий студенческий билет.