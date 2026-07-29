В Багратионовске возбуждено дело о гибели рабочего при опиловке деревьев в парке

В Багратионовске возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летнего рабочего, который упал с высоты во время опиловки деревьев в ландшафтном парке. Трагедия произошла утром 23 июля. Мужчина, привлечённый индивидуальным предпринимателем, работал с альпинистским снаряжением, но из-за нарушения правил безопасности при работе на высоте сорвался и погиб на месте.