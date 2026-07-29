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В Багратионовске возбуждено дело о гибели рабочего при опиловке деревьев в парке

52-летний мужчина упал с высоты из-за нарушения правил безопасности. Он работал по.

Источник: KaliningradToday

найму у индивидуального предпринимателя.

В Багратионовске возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летнего рабочего, который упал с высоты во время опиловки деревьев в ландшафтном парке. Трагедия произошла утром 23 июля. Мужчина, привлечённый индивидуальным предпринимателем, работал с альпинистским снаряжением, но из-за нарушения правил безопасности при работе на высоте сорвался и погиб на месте.

Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.