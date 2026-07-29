На обратную сторону Луны доставят необычный радиотелескоп

В 2029 году запланирован запуск китайской лунной миссии «Чанъэ-8». В состав ее полезной нагрузки войдет африканский проект BALLS (Bounced African Low Lunar Sphere). Это технология для радиоастрономических наблюдений в районе Южного полюса Луны, сообщает издание Space.
На поверхности Луны планируется разместить три металлических сферических конструкции. Они будут оснащены низкочастотными антеннами. Вместе они сформируют антенную решетку для приема радиосигналов из удаленных областей Вселенной.
Обратная сторона Луны считается зоной с минимальным уровнем радиопомех. Благодаря этому создаются хорошие условия для наблюдений в низкочастотном диапазоне ниже 20 МГц. Подобные сигналы нельзя зарегистрировать с поверхности Земли из-за помех, создаваемых ионосферой, а также радиопомех.
Проект Africa2Moon был выбран Китайским национальным космическим управлением в апреле 2025 года в качестве одной из почти десятка международных полезных нагрузок для миссии «Чанъэ-8».
Три модуля BALLS будут размещены на лунной поверхности на расстоянии друг от друга. Они будут передавать полученные сигналы на китайский посадочный модуль, а затем ретранслироваться обратно на Землю для дальнейшей обработки.
Каждый из шаров состоит из сферического гироскопического каркаса. Он образован переплетающимися кольцами, внутри него расположены два больших треугольных массива солнечных панелей. Один из них направлен вверх, а другой вниз. Из-за этого конструкция напоминает тетраэдр.
Миссия станет экспериментальной. В случае успеха возможно развертывание на обратной стороне Луны сети, состоящей из 55 антенн. Конструкция приборов следующих миссий будет отличаться.
Первые рентгеновские снимки в космосе.
Впервые за 65 лет астронавты, находящиеся на орбите МКС, смогли получить рентгеновские снимки собственного тела диагностического качества. Сделать снимки удалось во время гражданской космической миссии SpaceX Fram2, представлявшей собой 3,5-дневный полярный орбитальный полет на борту космического корабля Resilience.
Наиболее удобными для получения качественных изображений оказались кисти рук и предплечья: их легче удерживать неподвижно. Получение изображений грудной клетки, брюшной полости и таза оказалось более сложной задачей, по качеству эти снимки хуже. Однако они достаточно качественные, чтобы выявлять потенциальные медицинские проблемы астронавтов во время миссий.
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