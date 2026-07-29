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Задержан 20-летний житель Калининграда, который участвовал в подготовке теракта

Молодой человек передал важные данные представителю террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

Задержан житель Калининграда, который участвовал в подготовке теракта, ход расследования уголовного дела на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле нынешнего года молодой человек осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры региона. Файлы он передал представителю террористической организации. Следствие считает, что парню было известно, что добытые им материалы и сведения будут использованы для подготовки теракта.

Как отметили в пресс-службе регионального УФСБ, парню 20 лет. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие.

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