Задержан 20-летний житель Калининграда, который участвовал в подготовке теракта

В июле нынешнего года молодой человек осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры региона. Файлы он передал представителю террористической организации. Следствие считает, что парню было известно, что добытые им материалы и сведения будут использованы для подготовки теракта.