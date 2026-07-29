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Из Калининградского зоопарка утащили вышитую картину с муравьедом (фото)

Художница создаёт необычный стрит-арт, который обожают горожане.

Источник: Клопс.ru

За несколько месяцев десятки образцов необычного стрит-арта — вышитых картин, которые с апреля появляются в разных местах Калининграда, — растащили на сувениры. Не уберегли даже муравьеда, подаренного автором зоопарку. Об этом рассказала «Клопс» сама художница Валерия Конах.

«Я думала, в зоопарке картины будут в безопасности, потому обратилась туда. Но вышивка не провисела и суток», — говорит девушка.

Валерия создала ещё несколько работ, запечатлев и других обитателей вольеров. Они пока радуют посетителей.

«В зоопарке мне разрешили размещать вышивки на вольерах, присылали фото животных, которые я просила. Сотрудница Валентина сопровождала по территории, рассказывала истории о подопечных, и мы вместе выбирали для картин места», — рассказывает художница.

Валерия Конах несколько лет занимается художественной вышивкой. Этой весной она решила поделиться своим творчеством, создав такой оригинальный стрит-арт. Некоторые просто любуются. Но есть те, кто украдкой забирает готовые полотна в качестве сувенира. Было создано 30−40 работ, а уцелело не больше 5.

«Мне по-прежнему хочется размещать работы на улице, хоть там я ничего и не контролирую. Конечно, я расстраиваюсь, когда исчезает вышивка. Мне жаль, что другие люди её не увидят», — заключает мастерица.

Гуляя по городу, Валерия Конах клеит свои вышивки в разных местах и рассказывает о них в соцсетях.

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