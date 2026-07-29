На Стрелке перекроют автомобильное движение

В этот период нельзя будет проехать по Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), Стрелке (от улицы Совнаркомовская до дома 18 по улице Стрелка) и по автомобильной парковке в районе дома № 5 по улице Стрелка.