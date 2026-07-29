На Стрелке перекроют автомобильное движение

В Нижнем Новгороде ограничат движение на Стрелке. Ограничения будут действовать с 22.00 31 июля до 07.00 2 августа 2026 года, сообщили в администрации города.
В этот период нельзя будет проехать по Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), Стрелке (от улицы Совнаркомовская до дома 18 по улице Стрелка) и по автомобильной парковке в районе дома № 5 по улице Стрелка.
Зону проведения мероприятия можно объехать по прилегающим улицам. Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проезд по Нижне-Волжской набережной временно ограничат 1 и 2 августа.