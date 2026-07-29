В Калининграде 19-летний молодой человек помогал готовить террористический акт

Как отметили в ведомстве, в отношении гражданина 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России «Террористический акт». В результате оперативных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность фигуранта, причастного к пособничеству в приготовлении к совершению террористического акта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.