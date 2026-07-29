В Калининграде 19-летний молодой человек помогал готовить террористический акт

В Калининградской области 19-летний молодой человек подозревается в пособничестве в терроризме. Об этом в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Как отметили в ведомстве, в отношении гражданина 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России «Террористический акт». В результате оперативных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность фигуранта, причастного к пособничеству в приготовлении к совершению террористического акта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности», — отмечается в сообщении УФСБ.
По данным прокуратуры области, установлено, что в июле 2026 года подозреваемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры. После чего передал файлы представителю террористической организации. При этом ему было известно, что данные сведения будут использованы для подготовки теракта.
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