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Благодаря прокуратуре сирота из Воронежа получила долгожданное жилье

Девушка с 2021 года ждала предоставления дома.

Источник: Комсомольская правда

Острогожская межрайонная прокуратура Воронежской области провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. Установлено, что 20-летняя Кристина Кащенко, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, с 2021 года состояла на учете нуждающихся в жилье. Однако после совершеннолетия положенным жильем ее так и не обеспечили.

В связи с этим надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. Благодаря вмешательству прокуратуры права сироты были восстановлены — девушке предоставлен дом в Новоусманском районе.

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