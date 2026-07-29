Онищенко призвал отменить норматив о времени приема у врача

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Норматив, согласно которому прием у врача длится всего 15 минут, следует отменить, поскольку каждый случай индивидуален, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что норматив о приеме врача только в течение 15 минут является бессмысленным и усредненным.
«За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25−27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать», — сказал Онищенко.
По словам академика, зачастую врачу для правильной постановки диагноза и назначения соответствующего лечения нужно проконсультироваться с другим специалистом, что также требует времени.