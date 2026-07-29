Онищенко призвал отменить норматив о времени приема у врача

«За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25−27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать», — сказал Онищенко.